الرئيس العراقي يبدأ مشاورات تكليف بديل لتشكيل الحكومة الجديدة

أفاد بيان للمكتب الاعلامي للرئاسة العراقية، الأحد/الاثنين بتوقيت العراق، بأن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار بديل خلال 15 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر البيان: «بالإشارة الى بیان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام الدستور يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية».

واضاف« يوجه رئيس الجمهورية الشكر إلى محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فأنه يدعو القوى النيابية، إلى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق».

وأوضح البيان: «رئيس الجمهورية يؤكد أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلةالتي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة».

وذكر البيان: «التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي».