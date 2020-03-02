تونس لاتعتزم إلغاء رحلات جوية بسبب فيروس كورونا في هذه الفترة

قال مدير الطيران المدني في تونس الحبيب المكي اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك قرار بإلغاء رحلات جوية لمجابهةاحتمال تسرب فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، خلال هذه الفترة.

وكان مسؤولون ومن بينهم وزير السياحة والنقل بالنيابة السابق روني الطرابلسي، أعلنوا في وقت سابق عن احتمال اتخاذ قرارات بتعليق رحلات جوية، لا سيما الرحلات القادمة من مدن شمال ايطاليا التي شهدت عدة إصابات بالفيروس.

وأضاف المكي في تصريحات للصحفيين: "يخضع جميع المسافرين للفحص بكاميرات المراقبة الحرارية. نحن نتابع التطورات بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة".

وتابع المسؤول قائلا: "نفكر في إجراءات وقائية ثانية بالنسبة للمسافرين القادمين من بعض الدول التي تشهد انتشارا للفيروس. لن تشمل إيقاف الرحلات لكنها إجراءات إضافية للتوقي".

ولم تعلن تونس حتى اليوم عن تسجيل أي إصابة بالفيروس القاتل لكن تخشى السلطات من تسربه عبر الرحلات الجوية مع إيطاليا، حيث تقطن جالية تونسية تقدر بأكثر من 200 ألف مهاجر،أو عبر الحدود البرية مع الجارة الجزائر التي أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أولى الإصابات بالفيروس.