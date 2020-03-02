نتنياهو يشكر الناخبين لتقدمه على منافسه في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو اليوم الاثنين بالشكر للناخبين وذلك بعد أن فاز حزب الليكود اليميني الذي يرأسه بأغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية بتحقيقه 36- 37 مقعدا، في مقابل 32-33 مقعدا حصل عليها منافسه الرئيسي حزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانتس.

وكتب نتنياهو في تغريدة على "تويتر" كلمة "شكرا" مرفقة بصورة قلب.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات رأي منفصلة لناخبين بثتها القنوات التلفزيونية في إسرائيل، تقدم حزب الليكود بنحو 3 إلى 5 مقاعد على الأقل.

وتأتي نتائج هذه الانتخابات مغايرة لنتائج الانتخابات السابقة في أبريل، وسبتمبر من العام الماضي، والتي شهدت إما تقدم حزب الليكود بفارق مقعد على حزب ازرق ابيض أو تعادله معه.