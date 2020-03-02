 «الصحة السويدية» ترغب في تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيران بسبب كورونا - بوابة الشروق
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«الصحة السويدية» ترغب في تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيران بسبب كورونا

الطيران السويدي
الطيران السويدي
(د ب ا)
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 6:24 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 6:24 م

قالت وكالة الصحة السويدية اليوم الاثنين إنه يجب تعليق الرحلات الجوية المباشرة القادمة من إيران مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديدة بصورة كبيرة في إيران.

وأوضحت وكالة الصحة العامة في تقييمها أن السلطات الإيرانية لا تسيطر بصورة كاملة على الوضع.

وقال جوهان كارلسون المدير العام للوكالة" الاستمرار في استقبال مجموعات كبيرة من الركاب القادمين من إيران في ظل الأوضاع الحالية يمكن أن يعقد بصورة كبيرة العمل على الحد من تفشي فيروس كورونا ويزيد من خطورة انتشاره على نطاق محلي".

وقال متحدث باسم وكالة النقل السويدية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الوكالة تدرس هذا الطلب.

ويشار إلى الحالات الـ14 المصابة بالفيروس التي تم تسجيلها في السويد هى لأشخاص عادوا مؤخرا من زيارات لإيران.


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