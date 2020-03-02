رئيس اتحاد الناشرين المصريين: ضبط أكثر من مليوني كتاب مزور لدور نشر مصرية وعربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده، من إجهاض محاولة لتزوير الكتب تزيد على 2.250 مليون نسخة، لدور نشر مصرية وعربية، من خلال خطة عمل متواصلة تمت على مدار الشهرين الماضيين.

وتحدثت «الشروق» إلى الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، للوقوف على التفاصيل الكاملة لإجهاض محاولة تزوير الكتب الأخيرة.

وقال «عبده»، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات، نجحت بالتعاون مع الاتحاد، في الفترة من 1 ديسمبر، وحتى 27 فبراير الماضي، من ضبط 5 قضايا لتزوير الكتب ذات الطابع الديني، بإجمالي وصل إلى وصل إلى 36 ألف و500 نسخة.

كما ضبطت 9 قضايا لكتب تحت التجهيز والإعداد للنشر بدون تفويض للطباعة من دور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وذلك بما يقارب 877 ألف نسخة، بالإضافة إلى ضبط 17 قضية خاصة بكتب تعليمية وخارجية.

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن ما تم ضبطه من كتب مقلدة، خلال الشهرين المنصرمين، يصل إلى مليوني وربع المليون نسخة، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المزورين، من قبل مباحث المصنفات، كما سيبلغ اتحاد الناشرين المصريين، دور النشر المتضررة التي تعرضت إصدراتها للسرقة والتزوير، حتى تتمكن بدورها من رفع القضايا الخاصة بها خلال الفترة الزمنية المحددة، وفقًا للقانون المصري الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكشف عن أن عمليات التزوير طالت عددًا كبيرًا من دور النشر المصرية والعربية منها: « دارالشروق، دار الكرمة، دار دون، دارك للنشر والتوزيع، دار عصير الكتب، دار لونجمان، دار أجيال، دار تويا، دار ن، دار الرواق، دار غريب، دار بيت الياسمين‏».

وناشد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أصحاب دور النشر المتضررة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم المادية والأدبية، وذلك حتى لا تنتهي مدة التقاضي.

كما طالب أصحاب دور النشر ممن يملكون علامة تجارية برفع دعاوي قضائية جديدة بتهمة «تزوير علامة تجارية».

ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض على صاحب مكتبة شهيرة بدمياط، لاتهامه ببيع كتبا المزورة.