ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعراق إلى 21

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في بغداد (الرصافة) وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة إلى 21 .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة العراقية سيف البدر، في بيان صحفي اليوم، إن المصابين كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد ، مضيفا أنه تمت متابعة المصابَين من قبل وزارة الصحة، وأُخذت منهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية، وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في إحدى مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي.

وأكد البيان اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهما حسب اللوائح الصحية العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهيب بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية، ولجنة الأمر الديواني لمواجهة مرض فيروس كورونا .

وأكد التزام الوزارة بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.

وكشفت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد عن تشخيص ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي بغداد والسليمانية.

كان العراق قد أعلن تشخيص 13حالة مؤكدة لفيروس كورونا، بينهم مواطن إيراني، إضافة إلى احتجاز 20 مسافرا عراقيا قدموا من إيران عبر مطار النجف، وتم إجراء الفحص الطبي لهم بانتظار إعلان النتائج النهائية.