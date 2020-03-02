استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد

استأنف مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي جلسات محاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقين.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة الأمس، إلى أقوال كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيي وعبدالمالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي بإدانة الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا ، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال، رئيس الوزراء الأسبق.

كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.