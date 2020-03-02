نيبال تلغى حملة لتعزيز السياحة في ظل تفشي فيروس كورونا

ألغت نيبال حملة إعلامية ضخمة كانت تهدف لانعاش قطاع السياحة، حيث طالبت الشركات الحكومة بمساعدتها في التعامل مع انخفاض إيراداتها بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وكانت نيبال قد دشنت حملة "زوروا نيبال عام 2020" في الأول من كانون ثان/يناير الماضي في محاولة لانعاش قطاع السياحة، الذي تضرر عقب الزلزال المدمر الذي وقع عام 2015. وكانت تهدف الحملة لجذب مليوني سائح للبلاد.

ولكن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في كانون أول/ديسمبر الماضي، كان بمثابة ضرب لخطط نيبال.

وقال رودرا سينج تامانج المتحدث باسم وزارة السياحة " لقد ألغينا جميع الأنشطة الدعائية في الدول الأجنبية حتى نهاية مارس الجاري، بعد ذلك سوف نرى كيفية تفشي الفيروس ونقرر ما سوف نفعله مستقبلا".

وبدلا من فتح أبوابها للزائرين، طبقت نيبال مثل الكثير من الدول قيودا على السفر للحماية من تفشي الفيروس في البلاد.

وكانت السلطات قد أعلنت أمس الأحد أنها سوف تطبق إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس ابتداء من السابع من آذار/مارس الجاري تشمل فحص الركاب القادمين والخارجين بالمطار الدولي الوحيد للبلاد وتعليق منح تأشيرات السفر عند الوصول للسائحين القادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وقد جرى وضع أربعة أشخاص، ثلاثة أشخاص من نيبال عادوا مؤخرا من كوريا الجنوبية ومواطن صيني ، في جناح عزل بمستشفى في كاتمندو.

ويشار إلى أن نيبال سجلت حالة إصابة واحدة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.

وقال نافين تريتال، أحد رواد الأعمال في قطاع السياحة، إن الفنادق في أنحاء البلاد تشهد إلغاء نحو نصف الحجوزات لديها.

وأضاف" نتوقع تسجيل تراجع بنسبة تتراوح ما بين 20 و 25% في رحلات إيفرست" في إشارة إلى موسم التسلق التجاري خلال شهري أبريل وآيار/مايو ، عندما يصل المتسلقون لأعلى قمة في العالم.

وقال تريتال "الفيروس يخلف بالفعل تأثيرا كبيرا على القطاع. يتعين على الحكومة التوصل لخطة عمل لمساعدتنا ".

يذكر أن السياحة تعد أحد مصادر الدخل الاجنبي في نيبال. وقد زار أكثر من 17ر1 مليون سائح نيبال العام الماضي.