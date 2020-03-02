مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يلغي فعاليات جانبية بسبب «كورونا»

أعلن مجلس حقوق الانسان التابع للامم لمتحدة مساء اليوم الاثنين إلغاء كافة الفعاليات الجانبية التي تقام على هامش أعمال الدورة الحالية الثالثة والاربعين للمجلس وذلك تنفيذا لتوصيات الامم المتحدة فيما يتعلق بفيروس "كورونا".

وأكد المجلس إلغاء تلك الفعاليات وحتى نهاية دورته الحالية في 20 مارس الجاري خاصة وأن الغالبية من الذين يشاركون في تلك الفعاليات يأتون من خارج سويسرا، ويمثلون المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

من ناحية اخرى، أعلنت إدارة المهرجان الدولى لافلام حقوق الانسان، والذي كان مقرراً أن ينظم في جنيف في الفترة من 6 الى 15 مارس، إلغاء تنظيم المهرجان هذا العام تحوطاً من فيروس "كورونا" .