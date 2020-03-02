إلغاء معرض السياحة في العاصمة الفرنسية بسبب كورونا

أعلن منظمو معرض السياحة في العاصمة الفرنسية باريس إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الاثنين استنادا إلى الجهة المنظمة للمعرض أنه تقرر إلغاء النسخة الخامسة والأربعين لمعرض (صالون مونديال دو توريزم) وذلك اتباعا لتعليمات السلطات الفرنسية.

وكان من المفترض إقامة المعرض في الفترة بين 12 حتى 15 مارس الجاري، وكان من المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 100 ألف زائر وعارض.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية قررت أول أمس السبت حظر كل الفعاليات التي يزيد عدد حضورها عن 5000 شخص بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكان منظمو معرض الكتاب في باريس (صالون دو ليفر) قد أعلنوا اليوم الاثنين إلغاءه، وكان من المفترض أن يقام أكبر معرض للكتاب في فرنسا في الفترة بين 20 حتى 23 من الشهر الجاري.