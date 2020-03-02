صحة المنيا: الكشف على 1726 بقافلة طبية بمركز العدوة

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور أسامة أحمد بلبل إنه تم الكشف على 1726 مواطنًا خلال القافلة الطبية بمركز العدوة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان له اليوم الاثنين، أن القافلة ضمت عدة تخصصات، كما تم خلالها إجراء تحاليل طبية مختلفة لـ 128 حالة، وإجراء أشعة موجات صوتية سينية لـ 109 حالات، ورسم قلب لـ 25 حالة، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 223 حالة، وتم تحويل 49 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم استخدام عيادتين متنقلتين بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.