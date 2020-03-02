نجم صن داونز السابق: تسجيل 3 أهداف أمام الأهلي ليس سهلا

يرى الكاميروني روجر فوتومبا، نجم خط وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي السابق، أنه سيكون من الصعب للغاية على الفريق العودة في النتيجة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمهًا على حساب ضيفه صن داونز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فوتومبا في تصريحات خلال حواره مع موقع «جول» العالمي: «إذا نظرت إلى الأمر، فهذه ليست نتيجة جيدة، وفي كرة القدم عندما تخسر يجب أن تعلم أن الأمور ستكون صعبة في المباراة الثانية على ملعبك».

وأضاف نجم صن داونز السابق: «هذا وضع صعب بالنسبة لفريق صن داونز، وأعتقد أن الأهلي سيأتي إلى هنا بأفضلية التقدم في مباراة الذهاب وثقة كاملة بعد تسجيل هدفين، قد يدافعون فقط، ويعتمدون على الهجمات المرتدة لإحباط صن داونز».

وتابع: «يجب على صن داونز إيجاد طريقة والتأكد من تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراة الإياب، لكن يمكنني أن أعدك بأن هذا الأمر لن يكون سهلًا ضد الأهلي، يجب عليهم اللعب بطريقتهم العادية والاستحواذ على الكرة لتسجيل الأهداف، سيكون ذلك صعبًا لأنهم قد يلعبون ضد فريق يجيد الدفاع».

وأوضح: «يمكن لصم داونز أن يسبب مشاكل للأهلي هنا، لكنهم لا يستطيعون الاعتماد فقط على النتيجة السابقة حين فازوا 5-0، يجب عليهم العمل بجد، لعبة كرة القدم يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين، وأنا أعرف أن الأهلي يعلم أيضًا أن صن داونز يمكنه التغلب عليهم هنا، لكن هذه النتيجة 2-0 ستلهمهم وتحفزهم بالتأكيد».

وأتم متوسط الميدان الكاميروني: «هذا هو الحافز الجيد لصن داونز بعد أن سجل خمسة أهداف، لكن مباراة الموسم الحالي ستكون مختلفة، وفشلهم في التسجيل في الذهاب يعني أنه من الصعب للغاية الآن».