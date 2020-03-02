إنشاء دائرة مستقلة بالقضاء الإداري لنظر منازعات ضرائب مبيعات الجيزة

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة قراره رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٠، بإنشاء دائرة جديدة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة وتحديد اختصاصاتها، وتعديل اختصاص الدائرة التاسعة عشرة.

ونص القرار على أن تنشأ دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة القاهرة، يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية لتكون الدائرة الثامنة والتسعين - ضـرائب (٦)

ووفقا للقرار تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:

١- الضريبة العامة على المبيعات لمحافظة الجيزة.

٢- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

وعدل القرار اختصاص الدائرة التاسعة عشرة - ضرائب (٤) فقصره على نظر المنازعات الإدارية

المتعلقة بـ:

١- الضريبة العامة على المبيعات لمحافظة القاهرة.

٢- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تحال جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص الدائرة الثامنة والتسعين - ضرائب (٦) إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة التاسعة عـشرة - ضرائب (٤) في موعد غايته ٢٩ من شهر فبراير لعام ٢٠٢٠، وعلى رئيس الدائرة -المحال إليها- تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى، وذلك ما لم تكن محجوزة للحكم.