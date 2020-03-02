 ضبط صيدلي بمطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا - بوابة الشروق
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ضبط صيدلي بمطار القاهرة بعملات أثرية مهربة من فرنسا

مطار القاهرة -أرشيفية
مطار القاهرة -أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 7:15 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 7:15 م

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم (الإثنين) من ضبط صيدلي مصري حاول تهريب 6 عملات ذهبية وكمية من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات؛ وذلك لدى إنهاء إجراءات وصوله عقب عودته من العاصمة الفرنسية باريس.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه رجال الجمارك في صيدلي مصري بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة (X_Ray ) فعثر علي كميات من شرائط عقار الترامادول المخدر مخفاة داخل عبوتي غذاء ملكات النحل وعلاج للمعدة بالإضافة إلى العثور علي كمية أخرى مخباة داخل حذاء بأحد الحقائب، كما عثر على 6 عملات ذهبية داخل مناديل ورقية مخبأة داخل جوانتي أسفل ملابس الراكب بالحقيقة، وتبين أن العملات أثرية وتنتمي للعصر البيزنطي.

وأمر ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.


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