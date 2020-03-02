بيكيه: هذا أسوا ريال مدريد واجهته في برنابيو

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يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، أن ريال مدريد قدم واحدة من أسوء مبارياته في الشوط الأول على ملعب سانتياجو برنابيو ، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الأسبوع 26 من الدوري الإسباني وانتهت بفوز الملكي ( 2 – 0).

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية:«ريال مدريد في الشوط الأول كان أسوأ ريال مدريد واجهته في بيرنابيو»

وأضاف:«أنا لا أقول ذلك على أنه نقد، كل فريقه لديه مشاكله، لكن نحن جيدون للغاية».

وواصل:« لو استغلينا فرص الشوط الأول لكانت الأمور أختلفت كثيرا،بالشوط الثاني لم نستطع الخروج بالكرة جيدا وسقطنا أمام ضغطهم».

وأتم:«كلما خسرت في ملعب سانتياجو برنابيو تتأذى، نظرا لأهمية المباراة، ولو حقفنا الفوز كانت خطوة مهمة».

وارتفع رصيد الريال إلى 56 نقطة على القمة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني، عقب تلقيه الخسارة الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي.