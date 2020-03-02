الكرملين يؤكد: أردوغان سيصل إلى موسكو في زيارة عمل الخميس القادم

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن بوتين سيستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو الخميس القادم.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على التوترات المتصاعدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث قُتل العشرات من الجنود الأتراك نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن "رئيس جمهورية تركيا سيصل إلى موسكو في زيارة عمل في الخامس من مارس، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع رئيسنا".

وشدد بيسكوف على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

كما أكد أن روسيا "تدعم موقف سوريا الخاص بمواصلة القتال ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الإرهابية، كما تولي بالتأكيد أهمية كبرى للتعاون مع الشركاء الأتراك".