رئيس هايتي يعين جوت جوزيف رئيساً جديداً للوزراء

أعلن رئيس هايتي، جوفينيل مويز، تنصيب رئيسا جديدا للوزراء في البلاد في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية.

وقال مويز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، إنه وبعد "مشاورات مع الفصائل المخلتفة، قررتُ أن يكون جوت جوزيف رئيسا جديدا للوزراء".

وأوضح رئيس هايتي، أن جوزيف مكلف بتشكيل حكومة بأسرع وقت تكون قادرة على مواجهة "تحديات اللحظة".

يُشار إلى أن جوت جوزيف كان يشغل منصب وزير البيئة في هايتي منذ شهر سبتمبر 2018، كما عُيِّن وزيرا مؤقتا للمالية والاقتصاد في سبتمبر 2019.