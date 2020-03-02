الجزائر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 5، بينها حالة واحدة لمواطن إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الاصابتين الجديدتين تعودان لنفس العائلة التي سجل بها إصابتان اثنتان أمس الأحد، ويتعلق الأمر بفتاة ووالدتها تبلغان من العمر 24 و53 عاما على التوالي، واللتان تنحدران من ولاية البليدة التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائرية.

وأضافت الوزارة أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالرعية الجزائري وابنتيه المقيمتين بفرنسا (هما من تسببا بنقل عدوى الفيروس إلى العائلة الموبوءة).