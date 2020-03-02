 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويصيب آخرون خلال مواجهات بنابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويصيب آخرون خلال مواجهات بنابلس

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 1:45 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 1:45 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم، فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من بلدة سلوان بالقدس عقب دهم وتفتيش منازلهم، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية بيت الروش الفوقا غرب الخليل، وآخر من بلدة ديراستيا غرب سلفيت، بالاضافة إلي اعتقال اثنين آخرين من بلدة صيدا ومخيم طولكرم.

وفي سياق منفصل، أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة بيتا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين جبل العرمة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال.

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