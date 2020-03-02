عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد اعتذار زعيم كنيسة شينتشونجي الكورية الجنوبية، لي مان-هي، عن دور طائفته في نشر فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بشتى أنحاء البلاد.

وعقد زعيم الكنيسة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، جثا فيه على ركبتيه موجهًا اعتذاره للشعب الكوري الجنوبي، وطالبًا الصفح والغفران.

وتقول حكومة سيول إن أعضاء الطائفة، البالغ عددهم 230 ألف داخل كوريا الجنوبية، أصابوا بعضهم البعض خلال قداديس الكنيسة قبل أن ينشروا الفيروس بشتى أنحاء البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكتر من 2912 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 88 ألف إصابة.

https://youtu.be/y0dxpsdQUSw