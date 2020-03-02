 النمسا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 16 حالة.. ووزير الصحة ينفي إصابته بالفيروس - بوابة الشروق
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النمسا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 16 حالة.. ووزير الصحة ينفي إصابته بالفيروس

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:39 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:39 م

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 16 حالة.. فيما أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي عدم إصابته بالمرض وتعرضه فقط للالتهاب في الحلق نتيجة الإجهاد الشديد.

وقالت بريجيت زارفل مساعد وزير الصحة - في مؤتمر صحفي بفيينا اليوم الاثنين - "إن إحدى الحالات مصابة بشدة، بينما بقية الحالات مستقرة، حيث أن هناك 9 حالات مؤكدة في فيينا، واثنتين في تيرول، واثنتين في النمسا السفلى، واثنتين في سالزبورج، وواحدة في ستيريا".

وأكدت أن فريق الأزمة يعمل بشكل مكثف وبسرعة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها فعليا، حيث تجرى اختبارات إضافية على الفور.


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