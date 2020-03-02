صندوق النقد والبنك الدوليان يبديان استعدادهما للمساعدة في مواجهة أعباء تفشي فيروس كورونا

ذكر صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليان أنهما مستعدان وملتزمان تماما بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة المأساة الإنسانية والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19" المعروف بـ"كورونا".

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ـ في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين ، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - "نحن نعمل بنشاط مع المؤسسات الدولية الأخرى، في الوقت الذي نولي فيه اهتماما خاصا بالفقراء".

وأكدا على استخدام كلا المؤسستين الدوليتين مواردهما المتاحة إلى أقصى حد ممكن ، بما في ذلك التمويل المتاح لحالات الطوارئ، وتقديم المشورة السياسية والمالية والمساعدة التقنية.

وأشارا إلى أنه وعلى وجه الخصوص، هناك أنظمة من التسهيلات والتمويلات السريعة التي، مجتمعة، يمكن أن تساعد الدول على تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات.

وشددا على ضرورة تعزيز المراقبة الصحية ونظم الاستجابة الدولية للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية، لما يحمله من أهمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا وأي تفشٍ آخر في المستقبل.