محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل العاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عادل كامل مدير مجمع مواقف كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب وكيل إدارة مرور كفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من رصف الحارة المخصصة لسير سيارات الغاز، والانتهاء من عمل الحديقة العامة المحدد لها بجوار مسجد الموقف، فضلا عن الانتهاء من وضع الـ4 أكشاك المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين بالموقف، وإنشاء رصيف سير للمشاة المتوجهين إلى الموقف الجديد بدءا من تمثال كوبري الصوالحة حتى موقف القاهرة الجديد، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال موقف السيرفيس (المدخل والمخرج) لتسهيل عملية دخول وخروج السيارات، بالإضافة إلى رفع عامود الكاميرات الموجود بجوار سور موقف الأتوبيس القديم ونقله إلى مكان آخر لإعاقته مدخل الطريق بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بكفر الشيخ، ورفع الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) الكائنة بجوار سور إدارة المرور بشارع عبد الهادي راضي، وسرعة الانتهاء من "U Turn" (الالتفات للخلف) المخصص للعودة للموقف بعد المسجد وإعداده بطريقة آمنة منعا لوقوع أي حوادث وكذا بطريقة حضارية وجمالية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بإصلاح دورات المياه بموقف الأتوبيس بصفة عاجلة وفتح حمامات المسجد للاستخدام مع حمامات الموقف مع التزام الإدارة العامة لمشروع المواقف بالحفاظ عليها ومتابعتها بصفه دورية، ورفع كفاءة أعمال النظافة العامة بالموقف.

أكد محافظ كفر الشيخ، تنظيم الحركة المرورية بالموقف الجديد والشوارع به لمنع الازدحام المروري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمنطقة ومحيط مجمع المواقف، للتيسير على المواطنين ولتظهر المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بأبناء المحافظة.