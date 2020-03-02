فرنسا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 191 والوفاة إلى ثلاث

قال مدير إدارة الصحة الوطنية الفرنسية جيروم سالومون اليوم الاثنين إن فرنسا سجلت حتى الآن 191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور، بزيادة 61 حالة إصابة عن أمس الأحد

وأوضح سالومون أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة ولكن تم التأكد من أن الضحية كانت مصابة بالفيروس بعد وفاتها وهى امرأة / 89 عاما/ في منطقة كومبين في إقليم واز بشمال فرنسا والذي شهدت العدد الأكبر من حالات الإصابة في البلاد.

وتم منع كل الفعاليات العامة في إقليمي واز وموربيهان في بريتاني حيث تم اكتشاف سلسلة جديدة من الحالات.

وألغى الرئيس إيمانويل ماكرون رحلة إلى جنوب فرنسا لحضور عشاء سنوي لمنظمات الجالية اليهودية من أجل التركيز على إدارة الموقف، حسبما قال مكتبه.