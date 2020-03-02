مطارا أكبر مدينتين في فيتنام يرفضان استقبال رحلات من كوريا الجنوبية

ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الاثنين، أن مطاري نوي باي بمدينة هانوي و تان سون نهات بمدينة هو تشي مينه في فيتنام، أوقفا استقبال الرحلات الجوية من كوريا الجنوبية.

وبدأ تطبيق الحظر في الأول من مارس الجاري وسوف يستمر إلى أجل غير مسمى. وأفادت تقارير، في إشارة إلى قرار إدارة الطيران المدنية الصادر منذ الجمعة الماضية، أنه سوف يتم تحويل الرحلات الجوية التي كانت سوف تصل إلى هانوي إلى مطار فان دون بإقليم قوانج نينه بشمال فيتنام، في حين سوف يتم إرسال الرحلات الجوية التي كانت متوجهه إلى هو تشي مينه إلى مطار كان ثو في ميكونج دلتا.

وسوف يتم السماح للركاب القادمين على متن رحلات من خارج المناطق المتضررة مثل مدينة دايجو الكورية الجنوبية المرور عبر الجمارك. ولكن سوف يتم فحص درجة حرارة الركاب ووضعهم في الحجر الصحي.