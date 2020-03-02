ثيم يصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي للتنس وديوكوفيتش يحافظ على الصدارة

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صعد النمساوي دومينيك ثيم إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، ليكون أفضل مركز في مسيرته حتى الآن.

ورفع ثيم رصيده إلى 7045 نقطة لينتزع المركز الثالث من النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر الذي يغيب عن الملاعب حاليا بسبب إصابة في الركبة، ويعتزم العودة مع بداية موسم الملاعب العشبية في يونيو.

وحافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في الصدارة برصيد 10220 نقطة، وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة دبي، ويليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق الثاني من مارس 2020 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 10220 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثالث برصيد 7045 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الرابع برصيد 6630 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 5890 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4745 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 3630 نقطة

الإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز الثامن برصيد 2860 نقطة

الفرنسي جايل مونفيس في المركز التاسع برصيد 2860 نقطة

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 2555 نقطة.