برلماني: نثق في قدرة الدولة على مواجهة كورونا

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن فيروس كورونا خطر عالمي يهدد دول العالم جميعها وليس دولة محددة ولا تستطيع أي دولة مهما بلغ تقدمها أن تمنع الفيروس من دخول أراضيها، ولكن التعامل مع الفيروس ومدى سرعة استجابة الجهات المعنية للحالات الطارئة هي معيار النجاح في التصدي لأخطاره والحد من إنتشاره.

وأشاد السلاب في تصريحات صحفية، بالتحرك العاجل الذي يرعاه الرئيس السيسي شخصيا لحظة بلحظة وتوجيهاته لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بتوفير كافة الاستعدادات ومراقبة المنافذ الحدودية لمواجهة الفيروس .

وأضاف النائب: لا تستطيع أي جهة إخفاء أي معلومات عن المواطنين خاصة عندنا يتعلق الأمر بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة"، مؤكدا أن الحكومة لا تخفي أي معلومات وتصرح فقط بالمعلومات والبيانات المؤكدة حتى لا تحدث بلبلة وإثارة للرأي العام.

وأكد السلاب، أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في حالة يقظة وعلى استعداد للتصدي للفيروس وتسخر إمكانياتها للحفاظ على صحة المصريين.