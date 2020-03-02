تقارير: السيناتور إيمي كلوبوشار تنسحب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين، أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، السيناتور إيمي كلوبوشار أعلنت انسحابها من سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

واخفقت كلوبوشار، التي قدمت نفسها باعتبارها المرشحة المعتدلة التي يمكنها أن تهزم الرئيس دونالد ترامب، في الحصول على تأييد واسع النطاق، رغم الختام القوي الذي ظهرت به في الانتخابات التمهيدية بولاية نيو هامبشاير.

ووفقًا للإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر) ، تعتزم كلوبوشار تأييد نائب الرئيس السابق جو بايدن ، المعتدل البارز في سعيه للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.