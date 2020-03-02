«القباج»: توفير 5 آلاف قرض لأبناء بني سويف المرفوضين من «تكافل وكرامة»

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افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دار رعاية كبار السن التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعي والمسندة إلى جمعية رعاية المؤسسات، خلال زيارتها الحالية لمحافظة بني سويف.

وسلمت وزيرة التضامن، خلال جولتها ٣٠ دراجة بخارية لذوي الإعاقة في محافظة بني سويف، معلنة عن توفير ٥ آلاف قرض لأبناء المحافظة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لكل قرض.

وقالت القباج، إن جمعية رعاية المؤسسات تضم مؤسسة بنين وبنات وحضانة إيوائية وتم إضافة نشاط فاقدي الرعاية لكبار السن، كما يضم ورش إنتاجية وحدادة وتجارة وتدريب للأبناء.

وأوضحت أن دار فاقدي الرعاية تضم عنبرين بطاقة ٥٠ سريرا وغرفة عزل وعيادة ومطبخ وتقام المباني على مساحة ١٠٠٠ متر.

وأعلنت القباج عن توفير ٢٥٠ ألف جنيه لتطوير الحضانة الإيوائية ليكون مكان يليق بالأبناء، وتم توفير مليون جنيه من الوزارة للجمعية لصالح دار فاقدي الرعاية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشمل ذوي الإعاقة بحماية اجتماعية شاملة، وتقدم قروضا لذوي الإعاقة تدعو لتدريبهم وتشجعيهم وخروجهم للعمل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق نسبة ٥٪ الخاصة بعمل ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات العامة والخاصة.