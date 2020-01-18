محافظ أسوان يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمدينتي دراو وكوم أمبو

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الخدمية، والشوارع الداخلية بمدن ومراكز دراو وكوم أمبو دون برنامج مسبق لخط سيره، والتي استهلها بزيارة قرية الجعافرة لمتابعة مشكلة المياه الجوفية، حيث وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب خط مياه بديل للخط الحالي المتهالك والمتسبب في المشكلة بطول 3 كم، وبقطر 4 بوصة، وبتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه.

وتفقد «عطية»، مشروع استكمال المرحلة الثانية لتغطية ترعة دراو بطول 1,5 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه، مما يساهم في توسعة الطريق المؤدي لمنطقة الشيخ إبراهيم إلى 12 مترًا، بحارتين بدلًا من 3 أمتار حاليًا، وخاصة أنه تم تغطية المرحلة الأولى بطول 2 كم من أجمالي 5 كم طولها بالكامل.

وزار بعض المواقع بمدينة كوم أمبو بشكل مفاجئ رافقه خلالها المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب، وأحمد عبد الوهاب، رئيس المدينة، حيث تفقد مدرسة النجاجرة الابتدائية المشتركة، والتي تضم 25 فصلًا دراسيًا تستوعب 1288 طالبًا وطالبة.

ووجه بضرورة رفع مستوى النظافة والتشجير بعد رصد المحافظ للعديد من السلبيات، بينما اطمأن على ارتفاع مستوي التحصيل الدراسي لدى الطلاب، والذي ظهر أثناء جولته داخل الفصول، كما تفقد كوبري النجاجرة، وكوبري المحطة حيث كلف رئيس المدينة بإعداد مقايسة تركيب سلالم كهربائية لتخفيف المشقة على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على أن تتحمل المحافظة ووزارة النقل التكلفة مناصفة فيما بينهما، بجانب دراسة فتح مزلقان بالنجاجرة بدلًا من مزلقان حجاجي.

وفى نفس الجولة تفقد أعمال تطوير وتجميل الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة الزراعى بتكلفة 7 ملايين جنيه لإعادة الوجه الجمالي لكوم أمبو، فيما زار أعمال تطوير كنيسة الشهيد ماري جرجس حيث كان في استقباله الأب فلوبتير حنا راعي الكنيسة.

وكشف المحافظ عن عقد اجتماع موسع لوضع خريطة تنموية جديدة للمدينة للعمل على إيجاد حلول للمشاكل الرئيسية من خلال إقامة مجمع لمواقف السيرفيس مع إنشاء سوق حضاري كبير لاستيعاب الباعة الجائلين، بجانب إيجاد موقع بديل لمدرسة النجاجرة الابتدائية المشتركة في ظل مطالبة صاحب الأرض، فضلًا عن اتخاذ خطوات عملية لإنهاء مشكلة قيود الارتفاع للاتجاه إلى التوسع الرأسي كبديل عن الإفقي.

ولفت إلى أنه بالتوازي مع إنهاء مشروع محور وكوبري كلابشة، والتي وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالي 90% سيخطط إنشاء مدفن صحي محكوم بالظهير الصحراوي الغربي على مساحة 25 ألف م2 لاستيعاب جميع كميات القمامة والمخلفات الناتجة من أحياء المدينة وقرى المركز.