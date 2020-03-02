إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 54 والمصابين إلى 978

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد – 19) أمس الأحد، إلى 978 مصابا، بزيادة قدرها 65 بالمئة عن اليوم السابق الذي كان فيه عدد المصابين 593 مصابا.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس ارتفع إلى 54 حالة، مقارنة ب43 حالة أول أمس السبت.

وأوضح أن العاصمة طهران كانت الأكثر تضررا جراء الفيروس.

وأشار جهانبور إلى أن 175 شخصا مصابا بفيروس كورونا قد تعافوا حتى الآن وغادروا المستشفيات.

وعلى عكس توقعات وزارة الصحة، تدهور وضع فيروس كورونا بشدة في الأيام القليلة الماضية وتردد أن الجيش الإيراني والحرس الثوري يساعدان في مكافحة الفيروس.

ويرغب العديد من الأجانب في مغادرة إيران وفقا لنصيحة وزارات الخارجية.

وقررت بعض وسائل الإعلام الأجنبية إغلاق مكاتبها في طهران.

وتأتي أزمة تفشي كورونا في إيران بينما تستعد للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 20 مارس الجاري.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والجامعات ودور العرض السينمائي والمسارح.