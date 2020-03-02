خبراء: أستراليا أكثر حرارة من بقية العالم وفصل الصيف أطول

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قال مكتب الارصاد الجوية في استراليا، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة في أستراليا زادت أكثر قليلا عن المتوسط ​​العالمي.

وقال كارل براجانزا، رئيس مراقبة المناخ بمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي "في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط ​​درجة الحرارة في بقية العالم بمقدار 1ر1 درجة مئوية، ارتفعت في أستراليا بنحو 4ر1 درجة مئوية".

وقال في جلسة استماع للجنة البيئة بمجلس الشيوخ الأسترالي في كانبرا "أستراليا أكثر احترارا قليلا من المتوسط ​​العالمي".

وقال إنه إذا ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم بمقدار 4ر3 درجة مئوية في المتوسط ​​- وفقا لتقدير تقرير مناخي حديث- فمن المتوقع أن تكون أستراليا أقرب إلى 4 درجات مئوية.

وقال أندرو جونسون، الرئيس التنفيذي لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، إن خطر حرائق الغابات الشديدة مستمر حيث من المتوقع أن تصبح أستراليا أكثر جفافًا وحرارة في السنوات القادمة.

وجاءت تعليقات السلطات في الوقت الذي أظهر فيه تحليل مستقل لبيانات الطقس أن الصيف الأسترالي يزداد طولًا فيما يقصر الشتاء بسبب الاحتباس الحراري.