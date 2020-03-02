إلغاء معرض الحرف اليدوية بألمانيا بسبب فيروس كورونا

أعلن منظمو معرض الحرف اليدوية في ألمانيا، مساء اليوم الاثنين، إلغاء معرض العام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد - 19).

يذكر أن المعرض الذي يقام سنويا في مدينة ميونخ بمشاركة 1000 جهة عرض من 60 دولة وبحضور أكثر من 100 ألف زائر، يعتبر أهم معرض للحرف اليدوية في ألمانيا.

وأوضح المنظمون أنهم اتخذوا هذا القرار بناء على توصية من لجنة متابعة أزمة كوفيد - 19 في ولاية بافاريا.

وكان من المفترض أن يقام المعرض في الفترة بين 11 إلى 15 مارس الجاري.

وكانت الجهة المنظمة لا تعتزم إلغاء المعرض حتى مع توقعها تراجع أعداد الزائرين ومع ورود أول إلغاءات من قبل العارضين، وكانت تخطط لاتخاذ تدابير نظافة صحية مكثفة بدلا من إلغاء المعرض، غير أن حكومة بافاريا وسلطاتها كانت لديها مخاوف من إقامته.

وتضم لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، ممثلين عن هيئات مختلفة من بينها وزارتا الصحة والداخلية والشرطة وهيئة الحماية من الكوارث.