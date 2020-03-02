5 صحفيين بـ«الشروق» ينهون دورة التصدي للأخبار الزائفة بالجامعة البريطانية

استضافت كلية الإعلام والإتصال بالجامعة البريطانية في مصر دورة تدريبية وورشة عمل لعدد من الصحفيين بعدة مؤسسات صحفية مختلفة، بتنظيم من السفارة البريطانية بالقاهرة، في إطار مبادرة "Inspire Egypt" بالتعاون مع وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء.

وجاءت الدورة التدريبية، التي ضمت 5 صحفيين من الشروق وآخرين من المصري اليوم ومصراوي والأخبار، بهدف التعرف والتدرب على أحدث الوسائل المتقدمة والمختلفة في هذا القطاع، والتحقق من الأخبار والتصدى لإنتشار "الأخبار الزائفة" أو ما يسمى بالـ Fake News.

ورحب الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالمتدربين، ونقل لهم ترحيب رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية محمد فريد خميس، وتقديره للصحافة والوسط الإعلامي، مؤكداً دعم الجامعة لكافة الأبحاث المتعلقة بتطوير منظومة الإعلام.

وأوضح حمد أن الجامعة قامت من خلال مكتب التعاون الدولي التابع لها، بالترتيب والتنسيق مع السفارة البريطانية بالقاهرة لإستضافة هذه الدورة، وذلك في إطار إيمان الجامعة بأهمية دور الصحفيين ومسئوليتهم العامة فيما يتعلق بالشفافية والمصداقية في ظل السباق الكبير والتنافس الشديد في سرعة نشر الأخبار المعتمد على إستخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة.

وأعرب الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام والإتصال بالجامعة البريطانية، عن سعادته بالمستوى الذي يتمتع به المتدربون، وشدد على أهمية دور الصحفيين في تشكيل وعي المجتمع وقيادة التغيير نحو الأفضل من خلال نشر ونقل الحقائق بعد تدقيقها.

وقال شومان : إن "الهدف من إستضافة الكلية لهذه الدورة التي تنظمها السفارة البريطانية هو تحسين معايير الأداء الصحافة في ظل المستحدثات التكنولوجية الراهنة بما يعود بالنفع على الواقع الصحفي والإعلامي والمجتمعي في مصر".

وأشار الدكتور محمد عيد، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة البريطانية في مصر، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مبادرة "Inspire Egyp" التابع للسفارة البريطانية، وشارك به 15 صحفي من صحف ( الشروق، المصري اليوم، مصراوي، الأخبار) بالإضافة للمعيدين وطلاب كلية الإعلام والإتصال بالجامعة البريطانية، حيث تضمن البرنامج عدة محاور منها التدريب على أحدث أنواع الصحافة وهي صحافة الموبايل والتي باتت تشكل جزء كبير من تدفق الأخبار.