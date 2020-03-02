اليابان: كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين في البحر

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أكدت وزارة الدفاع اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين في البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، ووصفت القذيفتين بأنهما من "الصواريخ الباليستية".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن "صواريخ بيونجيانج الباليستية لم تصل إلى أراضينا والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها".

وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية التي يمكنها، حسب تصميمها، حمل رؤوس نووية أيضا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها إن قذيفتين غير محددتين "قصيرتي المدى" انطلقتا لمسافة 240 كيلومترا -على ارتفاع أقصاه 35 كيلومترا- بعد إطلاقهما من مدينة ونسان الساحلية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "يراقب جيشنا الوضع في حالة عمليات إطلاق إضافية، ويحافظ على وضعية الاستعداد".

كما نقلت يونهاب عن مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونج إوي يونج، قوله إن القوات المسلحة لكوريا الشمالية واصلت "تدريبات الضربات المشتركة" عقب عمليات الإطلاق، بعد القيام بتدريبات مماثلة يوم الجمعة.

وقال تشونج: "هذه الأفعال لا تساعد الجهود المبذولة لتخفيف التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية".

وأشارت وكالة يونهاب إلى أن عمليات الإطلاق كانت الأولى منذ أن قالت بيونجيانج إن لديها "سلاحا استراتيجيا جديدا" في بداية العام.