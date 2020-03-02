هيكل خلال استقبال السفير الياباني: الشفافية مبدأ هام في التعامل مع الإعلام

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية.

وأكد «هيكل»، في بيان له اليوم الإثنين، أهمية التعاون المصري الياباني في العديد من المجالات، لاسيما أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا في الفترة الحالية على الأصعدة كافة.

وبحث اللقاء عدد من الموضوعات الهامة ومنها دور وزارة الدولة للإعلام في رسم السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وذلك بالمفهوم السياسي، والذي يعد أقرب منه من الجانب التنفيذي الإداري.

وأكد وزير الدولة للإ علام، عدم المساس بالحريات الإعلامية لأن العصر لم يعد يسمح بذلك، خاصة مع التطور المذهل في المجالات الإعلامية ووسائل الاتصال المختلفة، وأن الشفافية تعد مبدًأ هامًا في التعامل مع الإعلام.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول الحديث عن أهمية التعامل الإعلامي الصحيح مع قضية انتشار فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول في توعية المواطنين للتعامل مع هذا الأمر، وأهمية أن تقدم المعلومات بكامل الشفافية والوضوح في الوقت المناسب قبل انتشار الشائعات والاجتهادات الخاطئة.

من جانبه أعرب السفير الياباني عن رغبته في تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر وخاصة أن هناك العديد من ممثلي الصحف والقنوات الفضائية اليابانية العاملة في مصر، وتدخل وزير الدولة للإعلام للمساعدة في حل عدد من المشكلات المتعلقة خلال عمل هذه الوسائل الإعلامية في مصر.

ووعد الوزير بالتدخل والعمل على إزالة أية معوقات تواجه عمل الوسائل الإعلامية الأجنبية المقيمة في مصر بشكل عام، وتقديم جميع التسهيلات لهم للخروج بالرسالة الإعلامية في أفضل صورة.

كما دعا «هيكل» السفير لزيارة مركز الخدمات الإعلامية الجديد التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يقدم خدمات إعلامية متميزة لجميع القنوات الفضائية والعربية المقيمة في مصر من خلال عدد كبير من الاستديوهات المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويقع في موقع متميز علي النيل في وسط القاهرة.