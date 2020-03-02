بوتين: روسيا لا تنوي خوض أي حرب ضد أحد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تنوي خوض أي حرب ضد أحد، لكنها في الوقت نفسه تخلق الظروف التي تثني الدول الأخرى حتى عن التفكير بشن حرب عليها.

وقال الرئيس الروسي في مقابلة تلفزيونية - أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "لا ننوي خوض حرب ضد أحد، لكننا نعمل على تهيئة ظروف في مجال الدفاع كفيلة بألا يخطر ببال أحد حتى التفكير في شن حرب علينا".

وأشار إلى أن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم الميزانية الدفاعية، بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان، مضيفا "إنفاقنا العسكري ينخفض من سنة إلى أخرى، بينما إنفاق الدول الأخرى يتزايد".

وقال بوتين : "أخبرني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لديهم ميزانية عسكرية ضخمة للعام المقبل، تبلغ 738 مليار دولار" .. مشيرا إلى أن "ترامب قال إن النفقات كبيرة للغاية، وإنه مجبر على قبول ذلك".

وأكد بوتين استعداده للمناقشة مع ترامب بل وأي شخص آخر بشأن مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت الجديدة"، مشيرا إلى أن عدم تمديد هذه المعاهدة، التي تنتهي العام المقبل، سيكون خطأ، وموسكو مستعدة لتمديده.