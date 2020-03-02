100 مليون جنيه تكلفة محطتي مياه شرب بإخميم وجرجا في سوهاج

أعلن السيد اللواء محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تنفيذ التصميمات لمحطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز إخميم بطاقة تصميمية 90 لتر- ثانية لتخدم الصوامعة شرق ونجوعها كذلك محطة مياه بيت علام المطورة بمركز جرجا بطاقة تصميمية 90 لتر- ثانية لتخدم قرى بيت علام والمحاسنة وبيت داوود والقرعان بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، في إطار برنامج التنميه المحلية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من الترسية على الاستشاري ومعاينة الأراضي المخصصة للمحطتان، مؤكدا على أنه تم أخذ الموافقات لإقامة المأخذ وكمية المياه المتاحة من قبل وزارة الري، مضيفا أنه سيتم البدء في التنفيذ في 18 شهرا عقب الانتهاء من أعمال التصميمات.