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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاثنين وصول نحو 6ر3 مليون كمام طبي تم استيرادها لمواجهة النقص في الأسواق المحلية، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين توفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين في البلاد قريبا.

وأوضحت أنه تم استيراد تلك الكميات بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع الكويتيتين وتحملت (الدفاع) مسؤولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية مما سهل وصولها إلى البلاد.

وأفادت بأن وزارة الصحة الكويتية تولت فحص تلك الكميات والتأكد من مطابقة هذه الكمامات للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها فضلا عن إرشاد المواطنين بكيفية الاستخدام الصحيح عبر النشرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم عن 10 إصابات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا ليصل اجمالي الحالات في الكويت إلى 56 حالة جميعها قادم من إيران.