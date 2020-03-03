صن داونز: لن نستعيد المصابين أمام الأهلي فى لقاء العودة

كشف خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز، عن موقف لاعبيه المصابين في مباراة الأهلي، المقرر اقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات اياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي احتضنه ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد علي في تصريحات لقناة "النهار": "لدينا إصابات عديدة ومهمة واثرت علينا ولن نستعيد أي لاعب منهم قبل لقاء العودة".

وعن الحوار الذي دار بين مدرب صن داونز وفايلر .. أجاب: "الثنائي تبادل الأحاديث عن بعض الفنيات في مباراة الذهاب، التي شهدت تألق كبير من جانب الأهلي".

وتابع: "موسيماني أصر على تسهيل مهمة إجراءات دخول الأهلي إلى جنوب إفريقيا في المطار، وأصر على خروج بعثة الأهلي من المطار قبل صن داونز".

الجدير بالذكر أن الأهلي سافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، كما خاض أول مران له عصر اليوم في فندق الإقامة.