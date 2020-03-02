تقرير: ألبانيا ومقدونيا الشمالية على استعداد لمباحثات عضوية الاتحاد الأوروبي

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خلصت المفوضية الأوروبية في تقرير نُشر اليوم الاثنين أن ألبانيا ومقدونيا الشمالية أتما الاصلاحات الضرورية لبدء مباحثات الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إنه يمكن لسكوبيه وتيرانا البدء في مفاوضات الانضمام للاتحاد بعد القيام بإصلاحات ديمقراطية، وفيما يتعلق بمقدونيا الشمالية، تغيير اسمها لتسوية خلاف مع جارتها اليونان.

مع ذلك، رفضت فرنسا في أكتوبر الماضي بدء مباحثات الانضمام، مصرة على الحاجة لمزيد من الاصلاحات وإجراء تغيير لعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض شؤون التوسع الأوروبي أوليفر فاريلي إن أحدث تقييمات لوضع ألبانيا ومقدونيا الشمالية " أظهر أن الدولتين عززتا من عملهما وحققا نتائج ملموسة و مستدامة".

وجاء في التقرير أن مقدونيا الشمالية اتخذت" خطوات كبيرة" لتعزيز الاستقلال القضائي، كما أظهرت" تحسنا في سجلها " المتعلق بالفساد والجريمة المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن ألبانيا أحرزت تقدما بشأن الاصلاحات القضائية والتدقيق في اختيار القضاة وممثلي الادعاء، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والجريمة" بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بزراعة القنب وتهريب المخدرات".

وأضاف فاريلي " المفوضية ملتزمة بتوصياتها بفتح مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وأتمنى أن تتخذ الدول الأعضاء قرارا إيجابيا خلال الأسابيع المقبلة".