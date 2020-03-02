قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البيان الصادر عن وزارتي الري والخارجية بشأن البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة اليوم الأحد، بيان هام.

وأضافت أثناء تقديمها لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الأحد، «اتخذنا كل الطرق الدبلوماسية الهادئة لفترة طويلة، لكن بقالنا مدة نرد بشكل عالي اللهجة، والأمور لا تحتمل مزيدًا من التهدئة»، مشيرة إلى الوصول لادعاءات بملء السد بقرار أحادي وهو ما يخالف القانون ولما وقعت عليه إثيوبيا.

وأوضحت أن إثيوبيا مالكة لسد للنهضة ولكنها ليست مالكة لنهر النيل، مستطردة: «نهر النيل ملك الدول والشعوب التي تقع على شاطئيه، وليس ملكًا لإثيوبيا، ولا يصح لإثيوبيا السيطرة على منابع نهر النيل».

وأشارت إلى أن «مصر ستستمر في طرقها السياسية والدبلوماسية بضغط من مختلف الاتجاهات»، معقبة: «لدينا خيارات عديدة إحنا دولة مش ضعيفة، إحنا دولة مش صغيرة ولن تقبل لوي لذراع».

وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات.

وقال بيان مشترك إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.