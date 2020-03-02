حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى سوهاج الجامعي

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أخبارًا تفيد باكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأصدرت جامعة سوهاج، منذ قليل، بيانًا أكدت فيه عدم صحة تلك الأنباء.

وجاء نص بيان الجامعة كالتالي: «بالإشارة إلى ما تم نشره منذ قليل على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة عن اكتشاف حالة كورونا بمستشفى سوهاج الجامعي، تؤكد جامعة سوهاج على عدم صحة تلك الأخبار».

وأضاف: «كما تؤكد أن المستشفى الجامعي خالي تمامًا من وجود أي حالة يشتبه بمرضها بكورونا، وتهيب بالجميع تحري الدقة، وتحتفظ بحقها الأدبي والقانوني تجاه أية ادعاءات كاذبة تثير البلبلة واللغط في المجتمع السوهاجي، وتعبث وتهدد الأمن العام».