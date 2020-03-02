الإمارات تنفي مغادرة نزلاء الفندقين المطبق عليهما الحجر الصحي دون الفحص

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام "الحجر الصحي " عليهما لإصابتهم بفيروس "كورونا" دون إجراء الفحوصات اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الإثنين أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي ، وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية ، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية ، وعدم تداول الشائعات ، والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، ووسائل الإعلام المعتمدة.