 الإمارات تنفي مغادرة نزلاء الفندقين المطبق عليهما الحجر الصحي دون الفحص - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2020 4:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الإمارات تنفي مغادرة نزلاء الفندقين المطبق عليهما الحجر الصحي دون الفحص

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 4:24 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 4:24 م
نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام "الحجر الصحي " عليهما لإصابتهم بفيروس "كورونا" دون إجراء الفحوصات اللازمة.
وأكدت وزارة الصحة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الإثنين أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي ، وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية ، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية ، وعدم تداول الشائعات ، والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، ووسائل الإعلام المعتمدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك