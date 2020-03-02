الإعدام شنقا بحق داعشيين في العراق

قضت محكمة عراقية اليوم الاثنين بالاعدام شنقا بحق داعشي يدعى (أبو همام) أقدم، من جملة أفعاله، على اغتصاب فتاة إيزيدية اثناء اجتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن" المشتكية الإيزيدية أهداها التنظيم الارهابي إلى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع القوات الأمنية العراقية".

وأضاف أن" محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكمت على الارهابي بالاعدام شنقا، وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

كما أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين العراقية اليوم الاثنين حكمين بالإعدام شنقا بحق أحد عناصر داعش عن جرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط شمال تكريت.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعويين لمدان واحد، الدعوى الأولى عن جريمة خطف وقتل عضو مجلس ناحية الساحل الايسر في قضاء الشرقاط ،والدعوى الثانية عن جريمة خطف وقتل مسؤول الصحوة في قضاء الشرقاط".

وأضاف أن "المدان اعترف بالانتماء إلى عصابات داعش الارهابية بعدما ردد البيعة وارتدى الزي الافغاني وحمل السلاح، واشترك في عدة عمليات اجرامية مع أفراد مجموعته في مناطق الكيارة ومخمور ومصطفى بيجي".

وأشار إلى أن "الحكمين بالإعدام شنقا بحق المدان يأتيان استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".