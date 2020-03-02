مساعد وزير الخارجية الأمريكي: عازمون على العمل مع الجزائر الجديدة في إطار الشراكة

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسية كلارك كوبر، اليوم الإثنين، عزم بلاده على العمل مع الجزائر الجديدة في إطار الشراكة.

وقال كوبر ، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ، "شرف لي أن أكون اليوم متواجدا في الجزائر الجديدة ، ولهذا أنا هنا رفقة العديد من زملائي لبحث سبل العمل مع الجزائر الجديدة ضمن إطار الشراكة"، مستعرضا أهم المجالات التي يشملها هذا التعاون الثنائي مثل قطاع الصناعة.

وأعرب عن أمل واشنطن في تنفيذ التزامات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجديدة، مؤكدا دعم بلاده في هذا المسعى.

من جانبه ، قال بوقادوم إن الولايات المتحدة شريك مهم للجزائر، معربا عن أمله في أن تنمو هذه العلاقة مستقبلا أكثر فأكثر.

وأضاف أن المسؤول الأمريكي أكد خلال محادثاتهما على نية الولايات المتحدة الأمريكية في توطيد علاقاتها مع الجزائر في كل الميادين، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى العديد من المسائل ذات الصلة بالتعاون الثنائي في كافة المجالات، وهو الشق الذي توليه الجزائر أهمية كبيرة.