إيداع طفلة عذبها والدها بمساعدة زوجته بالشرقية في دار رعاية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بإيداع طفلة تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته، بإحدى دور الرعاية بمنطقة "العجوزة".

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء، محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول الطفلة "نجوى.أ.س" 14 سنة، مستشفى "بلبيس" المركزي مصابة بجروح بالقدمين والذراعين، وتعرضها للتعذيب.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن الطفلة تعرضت للتعذيب والتوثيق بالحبال من ذراعيها وقدميها لمدة تصل إلى 30 يومًا متواصلين على يد والدها وزوجته بحجة أنها كثيرة الخروج من المنزل، حتى تمكنت الطفلة من فك قيود والهروب، وتم نقلها بواسطة أحد أهالي القرية إلى مستشفى بلبيس العام في حالة صحية ونفسية سيئة.

وألقت الشرطة القبض على الأب وزوجته، وتحرر المحضر رقم 55090 جُنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.