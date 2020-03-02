بايدن يستهدف ساندرز مع استعداد مرشحي الحزب الديمقراطي لاقتراع الثلاثاء العظيم

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مؤتمر انتخابي في نيوهامبتون بولاية أيوا الأمريكية يوم 5 ديسمبر 2019. تصوير: شانون ستيبلتون - رويترز.

استهدف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أمس الأحد، منافسه بيرني ساندرز المتقدم، حيث يستعد المرشحون لانتخابات الثلاثاء العظيم، عندما يجري معظم الولايات انتخاباتها التمهيدية.

ومنح فوز حاسم في ولاية ساوث كارولاينا قبل يوم، في أول فوز له في سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الديمقراطي، مدعوما بدعم من الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية، حملة بايدن دفعة كانت في حاجة كبيرة لها بعد أداء مخيب في سباقين سابقين.

وسعى بايدن (77 عاما) لتصويره نفسه باعتباره بديلا معتدلا عن ساندرز الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.

وقال بايدن لشبكة "إن بي سي": "أعتقد أن مواقف بيرني ساندرز بشأن عدد من القضايا، حتى في الحزب الديمقراطي، هي مثيرة للجدل للغاية"، مضيفا أن ساندرز سيخسر أمام الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويتمتع ساندرز (78 عاما)، الذي خرج متصدرا في السباقات الانتخابية السابقة، بمركز قوي وهو يتجه نحو الثلاثاء العظيم، حيث سيكون بالمتاح اقتناص ثلث عدد المندوبين.

وحاولت حملة ساندرز استعادة قوة الزخم بعدما حل في المركز الثاني في انتخابات ساوث كارولينا التمهيدية بالإعلان عن جمع 5ر46 مليون دولار في فبراير.

وقال ساندرز على شبكة "سي بي إس" الأمريكية إنه "ما من حملة لديها حركة متجذرة أقوى مما لدينا.. هذه هى الوسيلة التي يمكنك من خلالها هزيمة ترامب".

وقال بايدن لتليفزيون "سي إن إن" إن حملته جمعت 18 مليون دولار الشهر الماضي، و5 ملايين منذ فوزه في ساوث كارولينا فقط.

وانسحب من السباق الملياردير توم ستير /62/ عاما عندما حل في المركز الثالث في الولاية.

ولا يزال هناك ستة متنافسين في الانتخابات التمهيدية المزدحمة بالحزب الديمقراطي، ومن بينهم الملياردير مايك بلومبرج / 78 عاما/ الذي يظهر في عملية الاقتراع للمرة الأولى في يوم الثلاثاء العظيم، والعمدة السابق بيت بوتيجيج /38 عاما/.