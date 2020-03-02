 الصحة الروسية تعلن إصابة مواطن بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2020 3:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الصحة الروسية تعلن إصابة مواطن بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:59 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:59 م

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين، إصابة مواطن روسي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المواطن مصاب عائد مؤخرا من إيطاليا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكانت الحماية المدنية الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 والمصابين إلى 1700.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك