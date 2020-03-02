الصحة الروسية تعلن إصابة مواطن بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين، إصابة مواطن روسي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المواطن مصاب عائد مؤخرا من إيطاليا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكانت الحماية المدنية الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 والمصابين إلى 1700.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).