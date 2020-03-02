محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بمسؤولي تحالف شركة يضم المصريين والأجانب، لبحث واستعراض أوجه التعاون بين الشركة وبين المحافظة في المجال السياحي، وذلك بحضور أحمد موسى مدير عام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومستشار المحافظة للمساحة.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بجهود الشركة ورغبتها في إقامة مشروعات سياحية كبرى على أرض بورسعيد، وتم عرض عدد من الأفلام التي توضح إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، كما استمع المحافظ لشرح عن أعمال الشركة في المجال السياحي في مختلف الدول مدعما بنماذج لهذه الأعمال، وكذلك أهداف ورؤية الشركة في إقامة مشروعات سياحية على أرض بورسعيد.

ومن جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، بالتعاون مع الشركة في تنمية القطاع السياحي ببورسعيد، بما يتفق مع خطة المحافظة للنهوض بالسياحة وازدهارها، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الحفاظ على الطابع التراثي المميز للمدينة وهويتها والذي يميزها عن غيرها من المدن، موضحا أن هناك إمكانية للتعاون مع الشركة في تطوير القرى السياحية والفنادق ورفع كفاءتها لتكون على أعلى مستوى بما يتلائم مع كافة المشروعات العملاقة ببورسعيد.

وأكد مسؤولوا أن بورسعيد تشهد خلال الفترة الحالية معدلات غير مسبوقة من التطور والتنمية، انطلاقا من المشروعات القومية الضخمة التي تمت على أرض المحافظة في الصحة والصناعة والتعليم وغيرها، حيث تعتبر المجموعة شركة عالمية مصرية بشراكة ألمانية وإيطالية وأسبانية وإفريقية، وتطبق المعابير العالمية في التنفيذ، وساهمت في إقامة العدد من المشروعات والفنادق السياحية العملاقة في دول مختلفة.